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15:10, 6 июня 2024Силовые структуры

Задержание киллера после перестрелки с полицейскими в Москве попало на видео

Очевидцы показали кадры с места задержания убийцы Балишанского
Начало событий в новости Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

В ходе перестрелки при задержании киллер был ранен полицейскими. Очевидцы опубликовали видео с места, которое публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден лежащий на земле раненный стрелок, вокруг него силовики и медики.

Пойманного преступника погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Он получил пулевое ранение в голову. После расправы над Константином Балишанским преступник прошел через лесной массив, вышел к Аминьевскому шоссе, где прятался среди деревьев. Заметив полицейских, он открыл огонь, сделав по силовикам не менее 15 выстрелов.

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      Любовь Ширижик
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