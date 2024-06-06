Задержание киллера после перестрелки с полицейскими в Москве попало на видео

Очевидцы показали кадры с места задержания убийцы Балишанского

В ходе перестрелки при задержании киллер был ранен полицейскими. Очевидцы опубликовали видео с места, которое публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден лежащий на земле раненный стрелок, вокруг него силовики и медики.

Пойманного преступника погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Он получил пулевое ранение в голову. После расправы над Константином Балишанским преступник прошел через лесной массив, вышел к Аминьевскому шоссе, где прятался среди деревьев. Заметив полицейских, он открыл огонь, сделав по силовикам не менее 15 выстрелов.