Появилось еще одно видео с моментом стрельбы на западе Москвы

Появилось еще одно видео со стрельбой на западе Москвы. Ролик в четверг, 6 июня, в Telegram-канале публикует издание Mash.

На кадрах видно, как 34-летняя жертва расправы Константин Балишанский убегает от мужчины в черной куртке с автоматом. Видно, что жертва пытается спрятаться за автомобилем, затем бежит дальше, стрелок останавливается и стреляет. В итоге злоумышленник настиг Константина возле стройплощадки, где и добил его.

Ранее была восстановлена картина ЧП. Киллер начал расправу над мужчиной на западе Москвы с детской площадки в районе Давыдково. После первого выстрела Константин бросился бежать, однако киллер настиг его и прицельными выстрелами сбил с ног и добил недалеко от подъезда жилого дома на улице Алексея Свиридова.