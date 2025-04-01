Россиянина осудили на 15 лет за расправу над маленьким сыном знакомой

В Ставрополе осудили на 15 лет мужчину, утопившего сына знакомой в ванной

В Ставрополе суд приговорил к 15 годам лишения свободы 36-летнего мужчину, расправившегося с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте 2024 года мужчина ухаживал за сыном знакомой, пока та отсутствовала. Он выпил, отнес ребенка в ванную и погрузил в воду. После расправы мужчина вынес мальчика в мусорный контейнер.

Суд признал россиянина виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае мужа замучила совесть после расправы над супругой.