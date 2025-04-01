Забившего жену лопатой и хорошо спрятавшего ее тело россиянина замучила совесть

Ставрополец сдался полиции после убийства жены, тело которой спрятал в бочке

В Ставропольском крае мужа замучила совесть после расправы над супругой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

46-летний житель Железноводска Андрей вечером в пятницу поругался с женой, которая не дала ему спокойно отдохнуть после рабочей недели. Он схватил лопату и избил супругу, однако удары оказались несовместимые с жизнью. Андрей спрятал тело в 200-литровой бочке и вывез в лес, где закопал в районе горы Змейка. Для большей конспирации он использовал сразу несколько разных машин, чтобы хорошенько скрыть следы своих передвижений и преступление.

Через два дня мужчину замучила совесть и он сдался полиции. Андрей показал правоохранителям место, где закопал бочку с телом. Его задержали.

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