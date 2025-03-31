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15:58, 31 марта 2025Силовые структуры

Перевозившего в продуктовой тележке части женского тела российского пенсионера арестовали

В Санкт-Петербурге суд арестовал пенсионера за убийство арендодательницы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге суд арестовал пенсионера за расправу над арендодательницей и ее расчленение. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет под стражей до 28 мая. Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Свою вину фигурант не признает. Его защита просила более мягкую меру пресечения.

По версии следствия, 29 марта пенсионер поссорился с арендодательницей и расправился с ней. Пытаясь скрыть следы преступления, он расчленил тело и пытался избавиться от останков.

Обвиняемого задержали 29 марта, когда он перевозил в продуктовой тележке человеческие останки. Они принадлежали 63-летней уроженке Республики Карелия, которая сдавала ему квартиру.

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