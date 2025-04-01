Россиянина задержали по подозрению в двойной расправе над родственниками

В Курской области задержали подозреваемого в двойной расправе над родственниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, один из которых является малолетним») УК РФ.
По данным следствия, в ночь на 1 апреля 21-летний местный житель находился в квартире по улице Ленина в городе Железногорске. На почве личных неприязненных отношений мужчина нанес своей 72-летней бабушке и 10-летнему двоюродному брату множественные ножевые ранения. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Следователям и сотрудникам МВД удалось оперативно раскрыть преступление. Подозреваемый задержан, проведен осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что бизнесмен заказал экс-партнера, пытался откупиться от налоговой и был осужден.