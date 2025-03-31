Российский бизнесмен заказал экс-партнера, пытался откупиться от налоговой и был осужден

В Подмосковье суд приговорил бизнесмена за заказ убийства экс-партнера и аферу

В Московской области суд приговорил бизнесмена Кирилла Кириловичева к 13 с половиной годам колонии строгого режима за заказ расправы над бывшим партнером и миллионные аферы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Его сообщника Ялчына Челабиева приговорили к 14 с половиной годам колонии строгого режима. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пяти статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 33, 105 («Подстрекательство и пособничество в убийстве по найму») УК РФ.

При этом суд обязал Челабиева выплатить Кириловичеву три миллиона рублей материального ущерба. Они оба также должны выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму 5,7 миллиона рублей.

По версии следствия, Кириловичев попросил Челабиева помочь ему в организации расправы над бывшим партнером по бизнесу, который неоднократно обращался в правоохранительные органы с заявлениями о противоправной деятельности компании. Челабиев согласился и для реализации этого плана привлек знакомого, который за вознаграждение в размере 900 тысяч рублей 16 июля 2020 года открыл огонь по мужчине на автостоянке в Дмитровском городском округе. Пострадавшего спасти не удалось.

Правоохранители также выяснили, что Кириловичев, зная о возможной налоговой проверке в компании и желая избежать ответственности за нарушения, в январе 2021 года снова попросил помощи Челабиева. Сообщник заявил, что ему нужно получить от Кириловичева три миллиона рублей, которые он передаст ответственным должностным лицам за непроведение проверок. В реальности эти деньги он забрал себе.

Аналогичным образом Кириловичев поступил с одним из учредителей компании в период с марта по июнь 2021 года. Он заявил, что нужно дать взятку в размере восемь миллионов рублей за прекращение налоговой проверки. Эти же деньги Кириловичев хотел забрать себе, но не успел, потому что был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Хабаровском крае сотрудники ФСБ предотвратили заказное убийство местного бизнесмена, которое готовили фермерша с дочерью.