Российская фермерша заказала убийство конкурента

ФСБ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Хабаровском крае, задержаны две женщины

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ предотвратили заказное убийство местного бизнесмена, которое готовили фермерша с дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщины задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству по найму. СКР предоставил «Ленте.ру» оперативное видео задержания подозреваемых. На кадрах видны силовики, которые надевают наручники на женщин.

По версии следствия, 44-летняя жительница района Лазо с 21-летней дочерью решили расправиться с предпринимателем, который пользовался соседним сельскохозяйственным полем. У фермерши с ним был конфликт, который она хотела урегулировать посредством убийства.

По ходатайству следствия женщины арестованы.