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12:08, 1 апреля 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

По промокоду DISCO можно получить скидку 15 процентов на тариф «Базовый» и 20 процентов — на тарифы «Выгодный» и «Максимум».

Уточняется, что акция продлится только один день — 1 апреля. Улететь по выбранным направлениям можно с этой даты по 24 октября 2025 года.

Ранее стало известно, что отдых на майские праздники для россиян подорожал почти наполовину. Средний чек за ночь в отелях в топ-5 самых популярных регионов вырос на 43 процента. А больше всего за размещение в праздники придется заплатить в Краснодарском крае.

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