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18:38, 1 апреля 2025Моя страна

Российская пенсионерка выиграла в лотерею миллион рублей

Пенсионерка из Волгограда выиграла в лотерею миллион рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Столото

Российская пенсионерка из Волгограда выиграла в лотерею «Русское лото» миллион рублей. Об этом сообщает портал Volganet.

Уточняется, что женщина покупала билеты на каждый праздник, и День защитника Отечества не стал исключением. Именно этот тираж принес россиянке долгожданную победу.

«До этого момента я не верила, что в лотерею возможно выиграть крупную сумму. Победа мамы стала для меня необыкновенным сюрпризом!» — порадовалась дочь пенсионерки Олеся.

Ранее на Южном Урале получили выплаты 625 супружеских пар, награжденных региональным знаком отличия «Семейное счастье». Среди пар, проживших вместе больше полувека, оказались Леонид и Елена Герасимовы из Сосновского района.

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