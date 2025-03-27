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13:56, 27 марта 2025Моя страна

На Южном Урале наградили проживших вместе больше полувека 625 пар

В Челябинской области наградили проживших вместе больше полувека 625 пар
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: shulers / Shutterstock / Fotodom  

На Южном Урале получили выплаты 625 супружеских пар, награжденных региональным знаком отличия «Семейное счастье». Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Среди пар, проживших вместе больше полувека, оказались Леонид и Елена Герасимовы из Сосновского района. Пара, состоящая в браке уже 65 лет, встретилась в Копейске и вместе поступила в Троицкий институт. После окончания учебы они переехали в село Долгодеревенское, где продолжили трудиться в своих профессиях: она стала ветеринаром, а он — зоотехником. У пары двое детей, две внучки и три правнучки.

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Глава района Челябинской области Евгений Ваганов поздравил юбиляров и вручил им знаки отличия, диплом и памятные подарки. «Я думаю, что их семья — это яркий пример для молодого поколения. Пример, как создавать семьи, как любить друг друга всю жизнь и все трудности преодолевать вместе», — отметил он.

Известно, что в конце 2024 года первые 363 южноуральские семейные пары уже получили единовременное денежное вознаграждение. Сегодня выплаты пришли еще 624 парам. Всего на выплаты супругам из областного бюджета направлено свыше 63 миллионов рублей.

В ноябре 2024 года пенсионер из России выиграл в лотерею миллионы рублей.

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