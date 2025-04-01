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04:22, 1 апреля 2025Россия

Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ при помощи натовских мин

Боец «Центра» Галин: ВС РФ натовскими минами сорвали контратаку ВСУ в Запорожье
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Российские штурмовики в селе Запорожье Донецкой народной респбулики (ДНР) использовали трофейные французские противотанковые мины, чтобы уничтожить бронетранспортер M113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом, который противник планировал пустить в контратаку. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил замкомандира роты по военно-политической работе батальона 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии в составе группировки войск «Центр» Артур Галин.

«После того как мы закрепились на опорном пункте, поступил приказ заминировать дорогу, откуда заезжала техника противника», — рассказал боец. По его словам, дорогу заминировали натовскими минами, которые продемонстрировали хороший результат. «На них был подорван американский гусеничный бронетранспортер М113», — добавил он.

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