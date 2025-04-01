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14:07, 1 апреля 2025Моя страна

Российские ученые создали цифрового двойника Байкала

ТАСС: Ученые создали цифрового двойника для Байкальской природной территории
Алина Черненко

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские ученые создали цифрового двойника для Байкальской природной территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаила Марченко.

Он уточнил, что разработанная модель способна воспроизводить природные процессы экосистемы озера.

Замдиректора учреждения Игорь Ельцов, в свою очередь, добавил, что рядом с Байкалом находятся шламохранилища бывшего целлюлозно-бумажного комбината и при сильных селях существует угроза экологического загрязнения самого глубокого озера в мире. Поэтому у ученых появилась идея управляемого селя в рамках цифрового двойника.

Ранее сообщалось, что россиянка стала рекордсменкой, проплыв 122 метра подо льдом озера Байкал. Спортсменка была без гидрокостюма, на ней были только ласты и купальник.

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