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12:38, 1 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска ликвидировали группу бойцов ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили укрывшуюся в ДК группу из 17 бойцов ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ДСНС України

Российские войска уничтожили в поселке Краснополье Сумской области укрывшуюся в доме культуры (ДК) группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Поселок Краснополье и окрестности — пять артиллерийских ударов (...) несколько ФАБов прилетело. В результате пострадал местный дом культуры, а находившиеся в нем бандеровцы отправились к Бандере», — рассказал он.

По словам подпольщика, предварительно в результате удара было ликвидировано 17 бойцов ВСУ, включая одного подполковника. Кроме того, еще 30 украинских солдат оказались ранены.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска предотвратили попытку проникновения украинских войск в Брянскую область. По его словам, они нанесли удар по части ВСУ в Черниговской области, готовившейся проникнуть на российскую территорию.

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