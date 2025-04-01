ВС России уничтожили укрывшуюся в ДК группу из 17 бойцов ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили в поселке Краснополье Сумской области укрывшуюся в доме культуры (ДК) группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Поселок Краснополье и окрестности — пять артиллерийских ударов (...) несколько ФАБов прилетело. В результате пострадал местный дом культуры, а находившиеся в нем бандеровцы отправились к Бандере», — рассказал он.

По словам подпольщика, предварительно в результате удара было ликвидировано 17 бойцов ВСУ, включая одного подполковника. Кроме того, еще 30 украинских солдат оказались ранены.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска предотвратили попытку проникновения украинских войск в Брянскую область. По его словам, они нанесли удар по части ВСУ в Черниговской области, готовившейся проникнуть на российскую территорию.