Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 1 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска предотвратили попытку проникновения ВСУ в Брянскую область

ВС России нанесли удар по собиравшейся проникнуть в Брянскую область части ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области, предотвратив попытку проникновения в Брянскую область. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Удар по подразделению ВСУ, тайно расположившемуся на восточной окраине села, в фермерских ангарах. Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области», — заявил Лебедев.

По его словам, в лесах недалеко от границы с Россией было замечено передвижение украинских военных. По ним открыли огонь. Также сообщается, что ВС России поразили подразделение ВСУ численностью около 30 человек в районе села Гремяч, расположенного у границы с Брянской областью.

Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, Вооруженные силы России также ударили по тренировочному ангару ВСУ в селе Щербаки.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина выдвинула условие соблюдения договоренностей по Черному морю

    Командир отряда «Ахмата» показал на видео «нежданчик от противника» в Курской области

    Опубликовано фото найденного мертвым бывшего менеджера Bloomberg

    В России захотели ужесточить закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

    МВД накрыла подпольную наркоклинику в российском регионе

    Форвард СКА Кузнецов прокомментировал уникальное свойство Овечкина

    Осужденная на 27 лет террористка Трепова задолжала государству сотни тысяч рублей

    Порошенко назвал угрозой суверенитету Украины сделку с США

    Трамп анонсировал уход Маска с госслужбы

    В России порассуждали о талибах как об «отличных ребятах»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше