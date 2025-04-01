ВС России нанесли удар по собиравшейся проникнуть в Брянскую область части ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области, предотвратив попытку проникновения в Брянскую область. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Удар по подразделению ВСУ, тайно расположившемуся на восточной окраине села, в фермерских ангарах. Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области», — заявил Лебедев.

По его словам, в лесах недалеко от границы с Россией было замечено передвижение украинских военных. По ним открыли огонь. Также сообщается, что ВС России поразили подразделение ВСУ численностью около 30 человек в районе села Гремяч, расположенного у границы с Брянской областью.

Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, Вооруженные силы России также ударили по тренировочному ангару ВСУ в селе Щербаки.