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09:41, 1 апреля 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Авиационные удары были нанесены по Новодаровке, селу на границе с ДНР, где, по данным [подпольщиков, находится] пункт временной дислокации, куда прибыло подразделение на ротацию», — говорится в публикации.

Лебедев отметил, что Вооруженные силы России также ударили по тренировочному ангару ВСУ в селе Щербаки.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные сформировали плацдарм у Купянска. Он также подчеркнул, что плацдарм может быть расширен еще больше.

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