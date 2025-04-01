Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Авиационные удары были нанесены по Новодаровке, селу на границе с ДНР, где, по данным [подпольщиков, находится] пункт временной дислокации, куда прибыло подразделение на ротацию», — говорится в публикации.

Лебедев отметил, что Вооруженные силы России также ударили по тренировочному ангару ВСУ в селе Щербаки.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные сформировали плацдарм у Купянска. Он также подчеркнул, что плацдарм может быть расширен еще больше.