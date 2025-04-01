Российские войска подошли вплотную к позициям ВСУ в Днепропетровской области

ТАСС: Российские войска подошли к позициям ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска смогли сократить расстояние до позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области и подошли к ним почти вплотную. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«К юго-западу от Красноармейска российские войска сократили расстояние до позиций ВСУ в Днепропетровской области, сейчас они подошли почти вплотную», — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах отметили, что бойцы армии России также разрезают оборону противника в районе населенных пунктов Орехово и Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские войска подняли триколор в поселке Разлив, расположенном неподалеку от границы ДНР и Днепропетровской области. Как рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, зачистка населенного пункта практически завершена.