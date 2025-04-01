Российский десантник исполнил просьбу из письма матери погибшего бойца ВСУ

Десантник ВС РФ выполнил просьбу матери погибшего в Курской области бойца ВСУ

В Курской области десантник ВС России нашел в снаряжении погибшего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) письмо от его матери. Он выполнил просьбу женщины, ответив на него, об этом сообщает Telegram-канал «Крылатые», связанный с ВДВ.

Пожилая женщина попросила сообщить о судьбе ее сына Сергея Будко того, кто найдет письмо, и написала свой номер телефона. Послание было адресовано его украинским сослуживцам.

Российский десантник, полагая, что украинское командование может оформить бойца как безвести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию, решил связаться с матерью бойца. Telegram-канал также опубликовал видео звонка. К телефону подошла односельчанка матери. Мужчина корректно сообщил о случившемся с Будко, который, как выяснилось, был родом из Полтавской области, ему было около 40 лет. Он попросил передать свои слова матери военнослужащего. Собеседница поблагодарила российского военного за звонок.

Ранее украинские военные сравнили условия в российском плену и в расположении ВСУ. По их словам,в плену им нравится больше.