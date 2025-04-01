Украинские военные сравнили условия в плену и в ВСУ

Украинские солдаты заявили, что в плену им нравится больше, чем в ВСУ

Украинские военные из 153-й бригады заявили, что находиться в плену в России им нравится больше, чем в расположении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило ТАСС.

Пленные рассказали, что были насильственно мобилизованы, а медкомиссия перед отправкой в ВСУ была формальной.

«Наша задача была сидеть и наблюдать. (В плену в России) нравится больше», — сравнили условия украинские военные.

Ранее пленный украинский военный Александр Симончук рассказал, что в ВСУ мобилизованных готовили сдаваться в плен Российской армии. Их учили в ходе занятий, как правильно сдаваться в плен и вести себя там.