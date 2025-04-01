Российский дезертир изощренно истязал приютившую его возлюбленную

В Томской области дезертиру дали 10 лет за истязание приютившей его девушки

В Томской области к десяти годам колонии приговорен российский военнослужащий Юрий Шадрин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

7 февраля 2024 года Шадрин сбежал из воинской части и отправился в Томскую область, где поселился у приютившей его возлюбленной. 11 июня беременная сожительница высказала недовольство злоупотреблением алкоголя дезертиром. Тогда тот принялся изощренно ее истязать.

Он бил девушку по лицу и голове, затем накинул на шею ремень и стал душить, позже приставив нож к ее животу, велев отдать ему деньги. Запуганная сожительница подчинилась, опасаясь расправы, и отдала Шадрину 13500 рублей. После этого дезертир сбежал, а девушка сообщила обо всем полицейским, которые задержали преступника.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области солдат сбежал с полигона во время учебных стрельб.