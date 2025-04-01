Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:05, 1 апреля 2025Силовые структуры

Российский дезертир изощренно истязал приютившую его возлюбленную

В Томской области дезертиру дали 10 лет за истязание приютившей его девушки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Томской области к десяти годам колонии приговорен российский военнослужащий Юрий Шадрин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

7 февраля 2024 года Шадрин сбежал из воинской части и отправился в Томскую область, где поселился у приютившей его возлюбленной. 11 июня беременная сожительница высказала недовольство злоупотреблением алкоголя дезертиром. Тогда тот принялся изощренно ее истязать.

Он бил девушку по лицу и голове, затем накинул на шею ремень и стал душить, позже приставив нож к ее животу, велев отдать ему деньги. Запуганная сожительница подчинилась, опасаясь расправы, и отдала Шадрину 13500 рублей. После этого дезертир сбежал, а девушка сообщила обо всем полицейским, которые задержали преступника.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области солдат сбежал с полигона во время учебных стрельб.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта. Президент США в очередной раз исключил вступление Киева в альянс

    На новых смартфонах нашли крадущий аккаунты в Telegram вирус

    Российские войска продвинулись на одном из направлений в Харьковской области

    В МИД обвинили Украину в обстрелах гражданских объектов в России

    Фитнес-тренер рассказал о мужских и женских упражнениях

    В российском регионе у дачников отнимут участки ради строительства платного моста

    Глава МИД Китая оценил отношения с Россией

    Количество пострадавших при обстреле Горловки ВСУ назвали

    В правительстве России обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

    Российский дезертир изощренно истязал приютившую его возлюбленную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше