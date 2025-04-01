Российский сапер раскрыл подробности работы по разминированию Курской области

Минобороны: Саперы находят мины-ловушки на территории Курской области

Саперы находят мины-ловушки на освобожденных территориях Курской области. Подробности работы по разминированию российского приграничья рассказал военнослужащий инженерно-саперной роты с позывным Пионер, его комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны.

Как рассказал военный, саперы работают в специальных защитных костюмах и большую часть времени просто идут по дороге или полю, водят миноискателем вдоль земли и ждут сигнала.

Военнослужащий описал находки в Курской области: по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто оставляют мины-ловушки, замаскированные под рюкзаки, сумки, рации или телефоны.

Чаще всего в российском приграничье обнаруживаются «Лепестки» и «Колокольчики», которыми украинские боевики засыпают улицы населенных пунктов перед отступлением. Кроме того, в регионе найдены сбитые или посаженные FPV-дроны, заряженные самодельными взрывными устройствами, а также неразорвавшиеся снаряды.

«Попадаются даже заминированные пачки сигарет. Распознать в обычных вещах смертельные устройства очень сложно. Не твое — не трогай», — заключил российский сапер.

При обнаружении взрывоопасного предмета сапер, как правило, становится на колено и поднимает кулак, а его сослуживцы следуют его примеру. Затем найденный предмет либо уничтожается сразу, либо близ него устанавливают флажок, свидетельствующий о том, что место заминировано, и группа продолжает движение.

Ранее замкомандира взвода 92-го саперного полка группировки «Север» Потап рассказал, что ВСУ минировали территорию Курской области зарядами НАТО. В частности, были найдены мины производства США и Великобритании, а также немецкие снаряды.