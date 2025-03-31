ТАСС: При отступлении из Курской области ВСУ минировали территорию зарядами НАТО

При отступлении из Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали территорию зарядами НАТО. О находках в регионе рассказал замкомандира взвода 92-го саперного полка группировки «Север» Потап, передает ТАСС.

По словам российского военного, в приграничье, в частности, были найдены мины производства США и Великобритании, а также немецкие снаряды.

«Тактика у них была здесь разная, они оставляли "сюрпризы", минировали в открытую, было все и очень много (...) Все натовское у них присутствует», — отметил Потап.

Сейчас российские саперы занимаются разминированием территорий, в том числе с помощью роботизированного комплекса «Уран-6».

Ранее саперы рассказывали, что ВСУ успели заминировать в Курской области не меньше участков, чем на артемовском направлении. По их оценке, работы предстоит на долгие годы.