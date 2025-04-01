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15:55, 1 апреля 2025Россия

Российский сапер рассказал о замаскированной под детские игрушки взрывчатке ВСУ

Красная Звезда: В Курской области ВСУ маскировали взрывчатку под игрушки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали взрывчатку под детские игрушки. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал военнослужащий инженерно-саперной роты с позывным Пионер.

Как пишет издание, Пионеру с сослуживцами довелось работать на территории детского сада в Курской области, где ранее размещались позиции ВСУ.

Военнослужащий рассказал, что на территории бывшего детского учреждения было установлено множество растяжек – как хорошо скрытых, так и сделанных на скорую руку, а в спальном помещении возле шкафчиков для одежды были разбросаны детские игрушки. Все находки обследовали саперы.

«На дверце одного из шкафчиков висел плюшевый слоник. Тонкий, почти невидимый проводок был прикреплен к игрушке, далее он уходил в шкафчик. Для верности забрались в укрытие и дернули игрушку крюком. Раздался оглушительный взрыв», — вспомнил пионер.

По его словам, ВСУ при отступлении оставили в российском приграничье всевозможные мины-ловушки, замаскированные под рюкзаки, сумки, рации или телефоны, а также пачки сигарет.

Ранее военнослужащий инженерно-саперной роты рассказал о тактике саперов при разминировании освобожденных территорий в Курской области.

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