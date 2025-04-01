Российский школьник выпал с 16-го этажа и не выжил

Ura.ru: В Екатеринбурге 15-летний школьник выпал с 16-го этажа и не выжил

В Екатеринбурге 15-летний школьник выпал из окна квартиры с 16-го этажа и не выжил. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского агентства, очевидцы накануне обнаружили лежащего на асфальте юношу. Реанимировать его медики не смогли. Тело подростка было направлено судмедэкспертам.

Собеседник Ura.ru, знакомый с ситуацией, отметил, что юноша учился в 76-й школе. Жил с матерью, которая работает замдиректора в техникуме, и отцом-предпринимателем.

До этого сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области 13-летняя школьница сбежала от матери и выпала из окна в торговом центре. Предположительно, девочка пошла на такой шаг, поскольку не хотела возвращаться в школу после весенних каникул.