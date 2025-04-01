Российский тревел-блогер раскрыл траты за месяц жизни в Мексике

Российский тревел-блогер побывал в Мексике и раскрыл траты за месяц проживания там. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Так, за связь он отдал 15 долларов (1,2 тысячи рублей), за бензин — 170 долларов (14,4 тысячи рублей), за еду — 184 доллара (15,6 тысячи рублей), на кемпинги — 35 долларов (2,9 тысячи рублей), на сервис для машины — 10 долларов (849 рублей), на музеи — 15 долларов (1,2 тысячи рублей). В результате за месяц вышло 429 долларов (36,4 тысячи долларов).

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о мексиканских обычаях, которые его соотечественникам покажутся ненормальными. По его словам, на местных дорогах действуют «правила джунглей».

