Россиянин описал один обычай в Мексике фразой «что-то совершенно дикое»

Российский путешественник побывал в Мексике и рассказал о местных обычаях, которые его соотечественникам покажутся ненормальными. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

Так, автора публикации удивил популярный мексиканский праздник — День мертвых. «Что-то совершенно дикое. В Мексике это один из главных праздников: люди украшают дома, кладбища превращаются в места веселья, всюду черепа, скелеты и карнавальные маски», — такими фразами описал увиденное россиянин.

По его словам, в этот день мексиканцы не просто приходят помянуть родственников, но и приносят еду и выпивку, а также зажигают свечи и буквально устраивают «тусовку на могилах».

Еще одна привычка жителей латиноамериканской страны, которая поразила путешественника, — брать за все деньги с туристов. «Например, въезд в природный парк платный. Ладно, окей. Но вход к горячему источнику — тоже платный. И ладно бы раз, но на каждом этапе у тебя снова что-то требуют: за парковку, за туалет, за возможность подойти к реке, за право просто дышать этим воздухом», — пояснил он.

Кроме того, блогер отметил, что на мексиканских дорогах действуют «правила джунглей», слушать громкую музыку в этой стране — священное право каждого, а местные жители не любят отказывать в лицо, даже если не собираются ничего делать. «Если им что-то не нравится, они будут кивать, улыбаться, обещать, но просто пропадут», — пожаловался автор.

Ранее этот же тревел-блогер развенчал популярные стереотипы о Мексике. В частности, он выяснил, что буррито на самом деле представляет собой фастфуд для туристов, а настоящие мексиканские блюда — это тако, тамале и энчиладас.

