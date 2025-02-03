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05:30, 3 февраля 2025Путешествия

Россиянин побывал в Мексике и развенчал стереотипы об этой стране

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал в Мексике и развенчал популярные стереотипы об этой стране. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что до поездки в эту латиноамериканскую страну у них с девушкой она вызывала только три ассоциации: буррито, сомбреро и текила. Однако во время путешествия они выяснили, что буррито на самом деле представляет собой фастфуд для туристов, а настоящие мексиканские блюда — это тако, тамале и энчиладас.

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Кроме того, россиянин не увидел ни одного мексиканца в сомбреро. «Это сувенир, который продают туристам, и все. Зато тут куча людей в бейсболках и ковбойских шляпах. Особенно в сельских районах», — заметил он.

Путешественник добавил, что текилу в Мексике действительно любят, но она далеко не единственный напиток. У каждого региона страны есть свое традиционное спиртное: мескаль, пульке и даже вино.

«Но вообще мексиканцы обожают пиво, и по цене доступнее, и выпить можно гораздо больше, чем ту же текилу», — пояснил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер остановился в гостях у знакомого мексиканца и рассказал о его жилье. По его словам, мебель там была «словно из советских времен».

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