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07:31, 31 января 2025Путешествия

Россиянин описал дома в Мексике фразой «мебель словно из советских времен»

Алина Черненко

Фото: Martina Reichmanova / Unsplash

Российский путешественник побывал в Мексике и остановился в гостях у местного жителя в городе Гуаймас. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

70-летний Абель рассказал автору публикации, что в доме, который достался ему от родителей, жили уже три поколения. По словам блогера, дом мексиканца выглядел уютно.

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«Что нас удивило, так это интерьер: мебель словно из советских времен. Те самые "дорого-богато" шкафы и комоды с вычурными узорами, которые часто можно было встретить у бабушек в СССР», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Блогер также отметил, что многие бытовые моменты мексиканцы решают максимально просто. Например, у них на улице стоят огромные емкости для воды, которые нужно периодически заполнять.

Путешественник добавил, что в таком доме может быть пыльно, не слишком удобно или современно, но в этом есть своя магия. «Это жизнь без излишеств, но с чувством связи с землей, домом и семьей», — пояснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал Мексику фразой «грязь и хаос». По его словам, местные водители совсем не соблюдают правила, а разметка на дорогах полностью отсутствует.

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