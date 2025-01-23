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07:32, 24 января 2025Путешествия

Россиянин побывал в Мексике и описал страну фразой «грязь и хаос»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Мексике и описал страну фразой «грязь и хаос». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Если вы когда-нибудь бывали в Египте, то знаете, как там устроено движение: "Правила? Какие правила?" Вот и здесь, в Мексике, все примерно так же», — пояснил россиянин. — Машины ездят, кто-куда хочет, поворотники включают только по праздникам».

По словам соотечественника, на дорогах царит полный хаос, но он организованный. «Сюда же относится и полное отсутствие разметки, а также состояние инфраструктуры, ну и вездесущий мусор», — добавил он.

Ранее тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала страну фразой «насилие поражает». Путешественница отметила, что она не чувствует себя в безопасности во время путешествия по стране.

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