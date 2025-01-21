Российская тревел-блогерша побывала в Мексике и описала страну фразой «насилие поражает»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала страну фразой «насилие поражает». Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она не чувствует себя в безопасности во время путешествия по Мексике. Девушка объяснила, что в стране у наркокартелей есть большое влияние. В настоящее время в регионе Синалоа идет война двух картелей за власть в городе Кульякан, объяснила россиянка.

«Страшно, насилие в Мексике поражает своей безнаказанностью», — пожаловалась туристка.

Ранее эта же блогерша поделилась первыми впечатлениями от Мексики. С первого же дня она поняла, что жить и путешествовать там будет непросто.