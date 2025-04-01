РИА Новости: За хутор Олешня в Курской области ведутся ожесточенные бои

За хутор Олешня в Курской области ведутся ожесточенные бои. Обстановку в зоне боевых действий в приграничье описал боец спецназа «Ахмат» с позывным Имам, передает РИА Новости.

По словам российского военнослужащего, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают сопротивляться, закрепившись на остающихся под их контролем территориях.

«Противник не бежит, а очень жестко сопротивляется. Обе дороги в [освобожденное] село [Рубанщина, куда он следовал с задачей вывезти тела не выживших россиян] — под постоянным огнем артиллерии и дронов-камикадзе, плюс мины», — отметил Имам.

Ранее сообщалось, что российские военные ведут бои в хуторе Олешня, нанося удары по переброшенным на эти территории резервам украинских военных. По данным группировки войск «Север», большая часть солдат ВСУ уничтожена, оставшиеся в живых рассредоточились по окрестным лесополосам.