Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 1 апреля 2025Бывший СССР

Российский военный раскрыл деталь об оборонявших Разлив в ДНР бойцах ВСУ

ТАСС: Польские наемники составляли 90 процентов группировки ВСУ в Разливе в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

До 90 процентов группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Разлив Донецкой народной республики (ДНР) составляли польские наемники. Об этом сообщил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Атаман, передает ТАСС.

«В ходе взятия Разлива было обнаружено то, что там очень мало было украинцев. В основном были поляки и наемники. 90 процентов, да, там наемников находилось», — рассказал он.

Военный отметил, что происхождение иностранцев определили благодаря найденным у них документам, шевронам и телефонам. Он добавил, что находившиеся в населенном пункте украинцы в основном сдавались.

Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта Разлив 1 апреля 2025 года. По информации оборонного ведомства, в боях за поселок участвовали бойцы группировки войск «Восток».

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

    В России раскрыли состояние отношений с США

    Невеста Джеффа Безоса появилась на публике со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

    Корабль «Иван Папанин» прибыл на испытания

    Экс-участника «Ашрам Шамбалы» раскрыла методы вербовки в секту

    В Татарстане заявили о появлении нового «Раиса»

    Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала раскрыл их влияние на жизнь

    Российский сапер рассказал о замаскированной под детские игрушки взрывчатке ВСУ

    Пойманный ФСБ за оправдание терроризма россиянин предстанет перед судом

    Низкие продажи билетов на концерты Лепса связали с Великим постом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше