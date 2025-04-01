ТАСС: Польские наемники составляли 90 процентов группировки ВСУ в Разливе в ДНР

До 90 процентов группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Разлив Донецкой народной республики (ДНР) составляли польские наемники. Об этом сообщил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Атаман, передает ТАСС.

«В ходе взятия Разлива было обнаружено то, что там очень мало было украинцев. В основном были поляки и наемники. 90 процентов, да, там наемников находилось», — рассказал он.

Военный отметил, что происхождение иностранцев определили благодаря найденным у них документам, шевронам и телефонам. Он добавил, что находившиеся в населенном пункте украинцы в основном сдавались.

Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта Разлив 1 апреля 2025 года. По информации оборонного ведомства, в боях за поселок участвовали бойцы группировки войск «Восток».