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13:24, 1 апреля 2025Россия

Российский военный раскрыл задачи для бойцов в приграничье Курской области

МО РФ: Российские дроноводы выявляют и уничтожают технику ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Дроноводы 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады выявляют и уничтожают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, чтобы остановить технику противника. Задачи для бойцов раскрыл сапер с позывным Максимус группировки войск «Север», его комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Наша сейчас задача — главное, чтобы к нам не прорвались и мы перекрыли дорогу, чтобы остановить технику, чтобы она не проходила сюда ближе. Целей хватает», — обозначил Максимус.

По словам Максимуса, его бригаде удалось подбить танк ВСУ, а также более легкую военную технику и живую силу противника.

Ранее были названы остающиеся под контролем ВСУ в Курской области населенные пункты. По данным канала «Рыбарь», речь идет о хуторе Олешня и селе Горналь.

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