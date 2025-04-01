Российский военный раскрыл задачи для бойцов в приграничье Курской области

МО РФ: Российские дроноводы выявляют и уничтожают технику ВСУ в Курской области

Дроноводы 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады выявляют и уничтожают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, чтобы остановить технику противника. Задачи для бойцов раскрыл сапер с позывным Максимус группировки войск «Север», его комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Наша сейчас задача — главное, чтобы к нам не прорвались и мы перекрыли дорогу, чтобы остановить технику, чтобы она не проходила сюда ближе. Целей хватает», — обозначил Максимус.

По словам Максимуса, его бригаде удалось подбить танк ВСУ, а также более легкую военную технику и живую силу противника.

Ранее были названы остающиеся под контролем ВСУ в Курской области населенные пункты. По данным канала «Рыбарь», речь идет о хуторе Олешня и селе Горналь.