Рубио поблагодарил Мексику за снижение потока нелегалов

Рубио на переговорах поблагодарил власти Мексики за снижение потока нелегалов

Госсекретарь Соединенных Марко Рубио в ходе переговоров с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте выразил благодарность за работу в сфере миграции и безопасности. Благодаря этому был снижен поток нелегальных мигрантов, информирует мексиканское внешнеполитическое ведомство в соцсети Х.

«Рубио выразил благодарность Мексике за совместную уважительную работу по вопросам миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить нерегулярные миграционные потоки», — сказано в заявлении. Также была достигнута договоренность о возможном визите Рубио в Мексику в ближайшее время.

В ходе переговоров представители двух стран также обсудили вопросы двусторонних отношений, включая усилия по контролю за незаконным оборотом оружия и продолжение работы в рамках трехстороннего Соглашения о свободной торговле T-MEC.

Ранее сообщалось, что Штаты за несколько месяцев борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком потратили более 300 миллионов долларов. В частности, за первый месяц противодействия мигрантам Пентагон потратил около 250 миллионов долларов.

В конце прошлого года Дональд Трамп рассказал, что глава Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ему помощь в борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, глава государства готова закрыть южную границу США.