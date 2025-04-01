Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:01, 1 апреля 2025Силовые структуры

Руководителя российского завода обвинили в миллионом подкупе

В Хакасии пройдет суд над главой Саяногорского завода за подкуп
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Хакасии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника руководящего состава Саяногорского алюминиевого завода за миллионный подкуп. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Суд арестовал его имущество на сумму более 12 миллионов рублей. Его дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год топ-менеджер регулярно через посредников незаконно получал деньги от двоих руководителей московской химической производственной компании. За это он обеспечивал им прохождение испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для последующих поставок на алюминиевый завод. За этот период обвиняемый получил более 18 миллионов рублей.

Ранее в Магнитогорске Орджоникидзевский районный суд приговорил местного жителя — руководителя коммерческой организации — к шести годам лишения свободы за коммерческое преступление. Он собирал данные коммерческой тайны ПАО «Магнитогорского металлургического комбината» и разглашал ее третьим лицам.

    Обсудить
    Последние новости

    «Я не хочу, но я мог бы это сделать». Трамп продолжает грозить России новыми санкциями. Что об этом думают в Москве?

    Новое мощное землетрясение произошло в Мьянме

    В МИД раскрыли проблемы в позиции США по Украине

    Коровы сломали россиянке 13 ребер

    Врач предупредил о частой ошибке при употреблении супов

    Арестованная глава Гагаузии отказалась покидать свой пост

    В Петербурге заработал музей бомжей

    Парламент Грузии принял закон об измене Родине

    Контуженый экипаж «Солнцепека» преодолел сто километров в прифронтовой зоне и выжил

    В российском регионе расширили список запрещенных для работы мигрантов сфер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше