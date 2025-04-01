Руководителя российского завода обвинили в миллионом подкупе

В Хакасии пройдет суд над главой Саяногорского завода за подкуп

В Хакасии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника руководящего состава Саяногорского алюминиевого завода за миллионный подкуп. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Суд арестовал его имущество на сумму более 12 миллионов рублей. Его дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год топ-менеджер регулярно через посредников незаконно получал деньги от двоих руководителей московской химической производственной компании. За это он обеспечивал им прохождение испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для последующих поставок на алюминиевый завод. За этот период обвиняемый получил более 18 миллионов рублей.

Ранее в Магнитогорске Орджоникидзевский районный суд приговорил местного жителя — руководителя коммерческой организации — к шести годам лишения свободы за коммерческое преступление. Он собирал данные коммерческой тайны ПАО «Магнитогорского металлургического комбината» и разглашал ее третьим лицам.