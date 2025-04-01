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20:03, 1 апреля 2025Наука и техника

Раскрыта дата анонса самого тонкого смартфона Samsung

Samsung представит тонкий смартфон Galaxy S25 Edge 16 апреля
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Samsung

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge представят в апреле. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты медиа назвали Galaxy S25 Edge, о котором в Samsung рассказали в начале года, самым ожидаемым гаджетом бренда. Телефон, который должен получить рекордно тонкий корпус, официально представят 16 апреля.

Точную дату раскрыли инсайдеры корейского издания Seoul Economic Daily. Также одна из торговых сетей из Нидерландов тоже указала 16 апреля датой появления устройства в продаже.

При этом до конца неизвестно, какие характеристики получит новый субфлагман. Аппарат должен выйти с рамкой из титанового сплава, толщина корпуса составит всего 5,75 миллиметра. Для сравнения, толщина корпуса Samsung Galaxy S25 составляет 7,2 миллиметра. Телефон также будет иметь накопитель емкостью 256 или 512 гигабайт.

Ожидается, что Galaxy S25 Edge получит 6,7-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 8 Elite, аккумулятор емкостью 3900 миллиампер-часов. Стоимость гаджета не раскрывается.

Ранее южнокорейская корпорация Samsung предостерегла пользователей от покупки поддельных смартфонов. В компании отметили, что такие устройства отличаются низким качеством, также на них не распространяется гарантия.

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