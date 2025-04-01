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06:23, 1 апреля 2025Экономика

Сбер снизил ставки по ряду ипотечных программ

Сбер снизил ставки на ряд программ ипотеки на 1,5 и 2 % пункта и запустил скидку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Сбер с 1 апреля снизил ставки на ряд рыночных ипотечных программ в сервисе «Домклик», а также запустил новую скидку. Подробности об изменениях раскрыли в сообщении банка, передает ТАСС.

«На 1,5 процентных пункта понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4 процента, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8 процента», — уточнили в кредитной организации.

Кроме того, на два процентных пункта упала ставка по жилищной программе «Строительство жилого дома», в результате минимальное значение с учетом всех скидок равно 26,8 процента.

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