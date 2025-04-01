Семейную ипотеку в России расширили

Программу семейной ипотеки в ряде городов России расширили на вторичное жилье

Программу семейной ипотеки в ряде городов России распространили на вторичное жилье. О расширении программы сообщили в Министерстве финансов РФ.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, новые условия распространились на вторичный рынок в городах, где не вводится достаточное количество нового жилья. В частности, где ведется строительство не более двух домов, поэтому ипотека не распространяется на Подмосковье и Ленинградскую область

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать "Семейную ипотеку", делая эту меру поддержки адресной», — пояснил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

Купить квартиру на вторичном рынке по ставке до шести процентов годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно, и только один раз. Под действие программы попадают многоквартирные дома не старше 20 лет. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала 2025 года российские банки стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физлицам. В январе и феврале этого года на отклоненные заявки на новую ипотеку пришлось 55,4 и 56,2 процента от их общего числа, что гораздо выше по сравнению с декабрем прошлого года — 49,9 процента. Доля отклоненных заявок выросла на 6,3 процента пункта, несмотря на то, что до этого показатель снижался в течение пяти месяцев.