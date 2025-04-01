Серийные угонщики в Москве похитили шесть авто по одной и той же схеме

В Москве полиция задержала серийных угонщиков автомобилей

В Москве задержали двух мужчин, подозреваемый в серии краж иномарок у жителей столицы. Об этом во вторник, 1 апреля, в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, угонщики всегда делали это по одной схеме. Один с помощью специального устройства подавлял GPS-сигнал и открывал замки дверей автомобилей. Его сообщник садился за руль и уезжал. Затем похищенные машины они разбирали на запчасти для последующей реализации в разных регионах страны. Общий ущерб составил 12 миллионов рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение, на время следствия обоих отправили в СИЗО.

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