Полиция задержала устроившего два ДТП на угнанном автомобиле россиянина

В Подмосковье мужчина заметил заведенную машину, угнал ее и врезался в дерево

В Подмосковье задержали 45-летнего жителя города Щелково, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем. Об этом в четверг, 6 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, владелец автомобиля завел его и вспомнил, что забыл документы дома. Он поднялся к себе, оставив машину не запертой. Проходивший мимо злоумышленник заметил заведенную иномарку, сел внутрь и поехал. Но не справился с управлением и врезался в забор. Однако, это угонщика не остановило, он решил еще покататься и через некоторое время врезался в дерево.

Угонщик бросил автомобиль на месте происшествия и сбежал. Полицейским удалось спустя некоторое время установить его личность и задержать.

Ранее в Волгограде задержали 22-летнего молодого человека, который ударил водителя такси ножом в живот и угнал его машину.

