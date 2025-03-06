Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:38, 6 марта 2025Силовые структуры

Полиция задержала устроившего два ДТП на угнанном автомобиле россиянина

В Подмосковье мужчина заметил заведенную машину, угнал ее и врезался в дерево
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Подмосковье задержали 45-летнего жителя города Щелково, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем. Об этом в четверг, 6 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, владелец автомобиля завел его и вспомнил, что забыл документы дома. Он поднялся к себе, оставив машину не запертой. Проходивший мимо злоумышленник заметил заведенную иномарку, сел внутрь и поехал. Но не справился с управлением и врезался в забор. Однако, это угонщика не остановило, он решил еще покататься и через некоторое время врезался в дерево.

Угонщик бросил автомобиль на месте происшествия и сбежал. Полицейским удалось спустя некоторое время установить его личность и задержать.

Ранее в Волгограде задержали 22-летнего молодого человека, который ударил водителя такси ножом в живот и угнал его машину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о «крайне сложной» военной обстановке в Курской области

      Российские войска продвинулись у административной границы ЛНР

      Россиянке дали срок за расправу над годовалым внуком

      Украинские военные поставили РСЗО у детского сада в Северске

      В России оценили вероятность резкого подорожания горючего

      Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки

      Платившие за секс люди рассказали о необычном опыте

      Удары полуторатонными бомбами по ВСУ в Курской области при наступлении попали на видео

      Полиция задержала забравшего миллионы рублей у россиян пособника мошенников

      ВСУ ночью обстреляли Донецк и повредили жилые дома и машины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше