Штурмовую группу ВСУ уничтожили в районе границы Белгородской области

Штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвинулась в сторону границы Белгородской области, уничтожили в районе «зубов дракона». Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

Штурмовики противника выдвинулись из населенного пункта Проходы в Сумской области. Их уничтожили операторы российских беспилотников на границе Белгородской области.

«Одновременно две группы вражеских штурмовиков выдвинулись из Марьино (также Сумская область) в направлении Демидовки. Живая сила противника уничтожена», — говорится в сообщении.

Авторы канала отчитались, что живую силу ВСУ там удалось уничтожить сбросами с беспилотников близ границы, когда противник пытался укрыться в лесополосе. Удар по украинским военным был также нанесен при попытке прорваться из белгородской Демидовки в направлении Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили технику НАТО на прорыв приграничной линии укреплений в Белгородской области. На опубликованных кадрах видно, предположительно, бронетранспортер М113, высаживающий десант около «зубов дракона». В момент высадки рядом с боевой машиной разрывается снаряд.