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07:35, 1 апреля 2025Россия

Штурмовую группу ВСУ уничтожили у «зубов дракона» в белгородском приграничье

Штурмовую группу ВСУ уничтожили в районе границы Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвинулась в сторону границы Белгородской области, уничтожили в районе «зубов дракона». Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

Штурмовики противника выдвинулись из населенного пункта Проходы в Сумской области. Их уничтожили операторы российских беспилотников на границе Белгородской области.

«Одновременно две группы вражеских штурмовиков выдвинулись из Марьино (также Сумская область) в направлении Демидовки. Живая сила противника уничтожена», — говорится в сообщении.

Авторы канала отчитались, что живую силу ВСУ там удалось уничтожить сбросами с беспилотников близ границы, когда противник пытался укрыться в лесополосе. Удар по украинским военным был также нанесен при попытке прорваться из белгородской Демидовки в направлении Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили технику НАТО на прорыв приграничной линии укреплений в Белгородской области. На опубликованных кадрах видно, предположительно, бронетранспортер М113, высаживающий десант около «зубов дракона». В момент высадки рядом с боевой машиной разрывается снаряд.

ЖЗЛ
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