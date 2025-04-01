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21:04, 1 апреля 2025Культура

Шукшина раскритиковала выплаты беременным школьницам

Мария Шукшина назвала идею о пособиях беременным школьницам безнравственной
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Мария Шукшина назвала решение властей некоторых регионов платить беременным школьницам пособия безнравственным. Об этом она рассказала в интервью порталу NEWS.ru.

Заслуженная артистка России считает, что такими действиями добиться положительного результата с демографией в стране невозможно.

«Духовно-нравственные ценности и нравственное патриотичное воспитание невозможно основывать на безнравственных действиях. Из этого просто ничего не получится. Из этого получится, только если со знаком минус», — заявила Шукшина.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах в России решили выплачивать беременным школьницам пособие в размере 100 тысяч рублей.

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