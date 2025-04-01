Сибига предостерег Украину от препятствия на пути к Евросоюзу

Сибига: Соглашение по недрам не должно противоречить интеграции Украины в ЕС

Соглашение по недрам между Киевом и Вашингтоном не должно противоречить интеграции Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Соглашение, относительно которого мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в Европейский союз», — заявил украинский дипломат.

Сибига назвал это условие одной из принципиальных позиций Киева.

Ранее Андрей Сибига заявил, что Украина уже начала консультации с США по тексту соглашения по недрам. Он отметил важность национальных интересов как для США, так и для Украины в контексте этого договора.