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19:49, 1 апреля 2025Бывший СССР

Сибига предостерег Украину от препятствия на пути к Евросоюзу

Сибига: Соглашение по недрам не должно противоречить интеграции Украины в ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Соглашение по недрам между Киевом и Вашингтоном не должно противоречить интеграции Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Соглашение, относительно которого мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в Европейский союз», — заявил украинский дипломат.

Сибига назвал это условие одной из принципиальных позиций Киева.

Ранее Андрей Сибига заявил, что Украина уже начала консультации с США по тексту соглашения по недрам. Он отметил важность национальных интересов как для США, так и для Украины в контексте этого договора.

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