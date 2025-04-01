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12:40, 1 апреля 2025Бывший СССР

Украина начала договариваться с США по сделке о минералах

Сибига: Украина начала договариваться с США по сделке о минералах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Украина уже начала консультации с США по тексту соглашения о минералах. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

Он подтвердил, что его ведомство 28 марта получило новый текст соглашения по ресурсам от американской стороны. Сибига сообщил, что уже состоялся один раунд консультаций с США по тексту документа. Министр отметил, что для подписания важно, чтобы он отвечал обоюдно национальным интересам как США, так и Украины.

«Текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее посильное присутствие мощного американского бизнеса — это также вклад в инфраструктуру безопасности Украины. Это всегда важно», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что заключение ресурсной сделки с США станет угрозой для суверенитета Украины. Он отметил, что документ принял такой вид из-за непрофессиональных решений команды президента Украины Владимира Зеленского.

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