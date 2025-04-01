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13:18, 1 апреля 2025Силовые структуры

Следователи оценили видео избиения российским школьником сверстника на костылях

СК возбудил дело после избиения школьником подростка-инвалида в Башкирии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России подросток избил мальчика-инвалида на костылях из-за девушки и попал на видео

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело после просмотра видео с избиением подростка-инвалида в Мечетлинском районе Башкирии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Запись была выявлена в ходе мониторинга социальных медиа. В селе Большеустьикинском школьник избил 16-летнего подростка на костылях. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента и решают вопрос о привлечении виновного к ответственности.

Видео избиения появилось в сети. На кадрах видно, как подросток наносит мальчику на костылях множественные удары и валит на землю, продолжая избивать, в том числе ногами. За кадром слышен смех несовершеннолетних и их советы не бить в лицо, однако нападавший все равно неоднократно попадает жертве в область головы.

Как рассказали местные жители, пострадавший подросток находится на домашнем обучении. Конфликт со сверстником у него начался из-за девушки, однако его подробности неизвестны.

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