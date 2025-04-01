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09:42, 1 апреля 2025Россия

В России подросток избил мальчика-инвалида на костылях из-за девушки и попал на видео

В Башкирии подросток избил школьника-инвалида из-за девушки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Мечетлинском районе Башкирии подросток жестоко избили школьника инвалида. Драка попала на видео, которое опубликовал Mash Batash в Telegram.

На кадрах видно, агрессор наносит мальчику на костылях множественные удары и валит на землю, продолжая избивать, в том числе ногами. Оставшиеся за кадром несовершеннолетние смеются и советуют не бить в лицо, однако нападавший все равно неоднократно попадает жертве в область головы.

Как рассказали местные жители, пострадавший подросток находится на домашнем обучении. Конфликт со сверстником у него начался из-за девушки, однако его подробности неизвестны.

Ранее в Екатеринбурге восьмиклассница в статусе мигранта жестоко избила сверстницу, семья которой также приехала из другой страны. Произошедшее попало на видео. При этом, как выяснилось, стороны конфликта не имеют друг к другу претензий. Однако родителей учащихся обещали привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

ЖЗЛ
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