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12:19, 1 апреля 2025Силовые структуры

Следователи проверят информацию по факту драки толпы мигрантов с подростками

В Новой Москве следователи проверят драку толпы мигрантов с подростками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Новой Москве следователи проводят проверку по факту драки толпы мигрантов с подростками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Организована проверка по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава СК Александр Бастрыкин контролирует ее ход и результаты.

По данным следствия, в социальных сетях появилось видео, на котором толпа несовершеннолетних приезжих напала на подростков. Конфликт возник из-за девочки, за которою заступились местные ребята.

Ранее сообщалось, что россиянин выстрелил в иностранца на фуд-корте отеля.

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