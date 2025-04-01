Следователи проверят информацию по факту драки толпы мигрантов с подростками

В Новой Москве следователи проверят драку толпы мигрантов с подростками

В Новой Москве следователи проводят проверку по факту драки толпы мигрантов с подростками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Организована проверка по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава СК Александр Бастрыкин контролирует ее ход и результаты.

По данным следствия, в социальных сетях появилось видео, на котором толпа несовершеннолетних приезжих напала на подростков. Конфликт возник из-за девочки, за которою заступились местные ребята.

Ранее сообщалось, что россиянин выстрелил в иностранца на фуд-корте отеля.