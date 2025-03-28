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17:01, 28 марта 2025Силовые структуры

Россиянин выстрелил в иностранца на фуд-корте отеля

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в гражданина Белоруссии в отеле
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего мужчину, выстрелившего в 23-летнего гражданина Белоруссии на фуд-корте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, конфликт между молодыми людьми произошел в отеле «YE'S Марата» на Социалистической улице. К иностранцу подбежал незнакомец и начал драку. Затем оппонент достал травматический пистолет и выстрелил в бедро потерпевшему. В больнице у него диагностировали огнестрельное ранение ноги.

Правоохранители задержали стрелка. Его уже доставили в полицейский отдел, где возбудили дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее стало известно, что в Сочи на два месяца арестовали мужчину, расправившегося с управляющей мясным магазином.

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