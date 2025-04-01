Соседи рассказали о найденных мертвыми под окнами многоэтажки российских школьницах

V1.ru: Упавшие в Волгограде школьницы лежали с открытыми глазами более 4 часов

Упавшие с 16-го этажа дома на улице 64-й армии в Волгограде школьницы лежали на асфальте с открытыми глазами более четырех часов. Найденные мертвыми под окнами многоэтажки девочки проживали неподалеку от места трагедии, рассказали региональному порталу V1.ru их соседи.

Жильцы высотки признались, что не видели, как несовершеннолетние заходили в подъезд. Один из очевидцев отметил, что вечером услышал резкий хлопок. Мужчина подумал, что в доме сорвался лифт.

«У нас идет ремонт шахт. А оказалось вот что… Мы к 10-му часу вернулись домой, и тела тут так и лежали. Рядышком… Обе смотрели в небо», — поделилась другая женщина.

К месту падения школьниц соседи и знакомые начали приносить свечи и мягкие игрушки.

Подруга матери одной из девочек предположила, что это был несчастный случай. Информация о том, что со школьницами до инцидента общался некий мужчина в соцсетях не нашла подтверждения.

Доступ на балкон на 16-м этаже закрыли. Волгоградские следователи пока не раскрывали детали случившегося.

О гибели школьниц стало известно 31 марта. Соседи заметили, что найденные на асфальте школьницы держались за руки.