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16:21, 31 марта 2025Россия

Появились подробности о найденных мертвыми под окнами многоэтажки российских школьницах

В Волгограде неизвестный мог уговорить двух школьниц погулять на балконе высотки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Волгограде неизвестный мог уговорить двух школьниц погулять на общем балконе 16-этажкной высотки. После этого юных россиянок нашли мертвыми под окнами многоэтажного дома. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Накануне вечером прохожие нашли лежащими на земле у дома на улице 64-й Армии 11-летнюю и 13-летнюю учениц. Девочки ходили в разные школы, одна из них была в четвертом классе, другая — в седьмом. Несмотря на разницу в возрасте, они хорошо общались.

По версии следователей, перед трагедией подруги переписывались в соцсетях с неким мужчиной. Предположительно, по его совету школьницы ходили на высоте около часа, а затем сорвались вниз.

До этого очевидцы рассказали, что найденные на асфальте школьницы держались за руки.

Еще раньше в Московской области 12-летняя школьница выпала из окна, когда пыталась спрятать подготовленный для брата сувенир.

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